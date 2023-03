Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Real Madrid, Florentino Perez pensa ai nuovi Galacticos. Ecco i nomi nella lista: Il Real Madrid deve investire in… - GoalFrance : Saison blanche du Real Madrid = ?? Carlo Ancelotti ? - KYOJURO40827980 : @Vicidominus Ti rendi conto che tifi Napoli? E parli con saccenza come se tifassi Real Madrid. Goditi sta vittoria… - carminefalso : RT @parallelecinico: Ufficiale: il 10 ottobre a Madrid ci sarà una amichevole di prestigio, Real Madrid-Dallas. #NBAtipo - Adoir9_ : RT @Interistadoc10: @sportface2016 beh, mourinho è mourinho. parliamo del miglior allenatore degli ultimi 50 anni, l'unico che ha portato a… -

Calciomercato, Zidane alla Juventus Il discorso, stando all'indiscrezione, è tutt'altro che chiuso, anzi... andiamo a scoprire i dettagli. Zinedine Zidane, l'ex tecnico del, sembrava destinato ad approdare al Paris Saint - Germain. Tuttavia, le ultime indiscrezioni di mercato suggeriscono che il futuro dell'allenatore francese potrebbe riservare altre ...In base a questi numeri, Xavi si sente offeso dalle continue critiche che arrivano dalla stampa spagnola e fa il paragone con il: " Sono rimasto sorpreso da quanto sia impegnativo essere ...Come giocava in fondo venti anni fa al Porto , 15 anni fa all' Inter e dieci al, solo che questa Roma non ha e non potrà mai avere le individualità di quelle grandi squadre, e intanto il ...

Real Madrid in ansia per Benzema: un'offerta spaventa i Blancos Calciomercato.com

I blaugrana vincono, i Blancos non vanno oltre il pari con il Betis: ora il gap in classifica è di nove punti. Simeone esulta: 6-1 al Siviglia ...Nonostante la difficoltà ad andare in gol del Real Madrid nelle ultime partite, Ancelotti non utilizza Marco Asensio: secondo AS questo porterà ...