Real Madrid, Benzema nel mirino della critica: “Neanche l’ombra del giocatore della scorsa stagione” (Di lunedì 6 marzo 2023) Soltanto qualche mese fa l’attaccante del Real Madrid, Karim Benzema, alzava al cielo il suo primo Pallone d’Oro dopo aver conquistato la Champions League da protagonista insieme al suo club. Adesso però lo scenario sembra essersi completamente ribaltato per il fuoriclasse francese, che è finito nel mirino della stampa spagnola per via del suo rendimento nelle ultime partite. I principali dubbi dei quotidiani iberici riguardano soprattutto la condizione fisica del calciatore, che non avrebbe Neanche un’alternativa alla sua altezza in rosa. As, per esempio, gli ha dedicato un titolo molto chiaro: “Dopo un Clasico deludente, anche col Betis ha dimostrato di essere ancora lontano dal suo livello e sta rilanciando il dibattito sulla necessità di ingaggiare un attaccante ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 marzo 2023) Soltanto qualche mese fa l’attaccante del, Karim, alzava al cielo il suo primo Pallone d’Oro dopo aver conquistato la Champions League da protagonista insieme al suo club. Adesso però lo scenario sembra essersi completamente ribaltato per il fuoriclasse francese, che è finito nelstampa spagnola per via del suo rendimento nelle ultime partite. I principali dubbi dei quotidiani iberici riguardano soprattutto la condizione fisica del calciatore, che non avrebbeun’alternativa alla sua altezza in rosa. As, per esempio, gli ha dedicato un titolo molto chiaro: “Dopo un Clasico deludente, anche col Betis ha dimostrato di essere ancora lontano dal suo livello e sta rilanciando il dibattito sulla necessità di ingaggiare un attaccante ...

