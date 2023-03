Rdc | Dinoi Aepi | Serve cambio di passo | speriamo di trovarlo in atti governo

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 marzo 2023) Roma, 6 mar. (Labitalia) - "La misura così come era costruita non poteva andare avanti. Serviva undidi ri, al dia là delle anticipazioni, nel merito dei documenti che ilprodurràa breve. Noi con il nostro ufficio studi e legislativo siamo a disposizione per dare il nostro contribuito.che si riesca a dare un messaggio culturale diverso rispetto a reddito di cittadinanza, e cioè che non si danno risorse pubbliche per non fare niente e anche senza controlli". Così, con Adnkronos/Labitalia, Mino, presidente della Confederazione, sulle indiscrezioni di stampa sulle ipotesi di riforma del reddito di cittadinanza allo studio del ministro del Lavoro, Marina Calderone. ...