Ranking Wta aggiornato a lunedì 6 marzo: Sara Errani rientra nella top-100 (Di lunedì 6 marzo 2023) Il Ranking WTA aggiornato a lunedì 6 marzo 2023. Nessun cambiamento nella top-10, dove ci sono le stesse dieci giocatrici della scorsa settimana. L’unica a guadagnare qualche punto è Caroline Garcia, che è stata la sola a scendere in campo, con la finale persa a Monterrey. La vincitrice del torneo messicano, Donna Vekic risale fino alla ventitreesima posizione. Perde una posizione Martina Trevisan, ma la bella notizia arriva da Sara Errani, che dopo l’infinita risalita degli ultimi anni si toglie la soddisfazione di rientrare nelle prime 100 dopo il successo nell’ITF 60 di Arcadia. Ora sono sei le azzurre in top-100. Di seguito la situazione aggiornata del Ranking WTA nel dettaglio. Ranking Wta ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 marzo 2023) IlWTA2023. Nessun cambiamentotop-10, dove ci sono le stesse dieci giocatrici della scorsa settimana. L’unica a guadagnare qualche punto è Caroline Garcia, che è stata la sola a scendere in campo, con la finale persa a Monterrey. La vincitrice del torneo messicano, Donna Vekic risale fino alla ventitreesima posizione. Perde una posizione Martina Trevisan, ma la bella notizia arriva da, che dopo l’infinita risalita degli ultimi anni si toglie la soddisfazione dire nelle prime 100 dopo il successo nell’ITF 60 di Arcadia. Ora sono sei le azzurre in top-100. Di seguito la situazione aggiornata delWTA nel dettaglio.Wta ...

