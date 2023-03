Ranking WTA (6 marzo 2023): Sara Errani torna tra le prime 100! Iga Swiatek domina (Di lunedì 6 marzo 2023) Al termine della settimana dedicata ai tornei WTA 250 di Austin e Monterrey, è stato rilasciato nella notte italiana di oggi, lunedì 6 marzo 2023, il nuovo Ranking, che vede quale dominatrice incontrastata sempre la polacca Iga Swiatek. In casa Italia la migliore resta Martina Trevisan, che però perde una posizione e scende al numero 26. Ranking WTA Lunedì 6 marzo 2023 1 Iga Swiatek 10585 2 Aryna Sabalenka 6100 3 Jessica Pegula 5495 4 Ons Jabeur 4921 5 Caroline Garcia 4905 6 Coco Gauff 4251 7 Maria Sakkari 3451 8 Daria Kasatkina 3375 9 Belinda Bencic 3360 10 Elena Rybakina 2935 11 Veronika Kudermetova 2620 12 Liudmila Samsonova 2301 13 Beatriz Haddad Maia 2246 14 Victoria Azarenka 2237 15 Petra Kvitova 2227 16 Barbora Krejcikova ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 marzo 2023) Al termine della settimana dedicata ai tornei WTA 250 di Austin e Monterrey, è stato rilasciato nella notte italiana di oggi, lunedì 6, il nuovo, che vede qualetrice incontrastata sempre la polacca Iga. In casa Italia la migliore resta Martina Trevisan, che però perde una posizione e scende al numero 26.WTA Lunedì 61 Iga10585 2 Aryna Sabalenka 6100 3 Jessica Pegula 5495 4 Ons Jabeur 4921 5 Caroline Garcia 4905 6 Coco Gauff 4251 7 Maria Sakkari 3451 8 Daria Kasatkina 3375 9 Belinda Bencic 3360 10 Elena Rybakina 2935 11 Veronika Kudermetova 2620 12 Liudmila Samsonova 2301 13 Beatriz Haddad Maia 2246 14 Victoria Azarenka 2237 15 Petra Kvitova 2227 16 Barbora Krejcikova ...

