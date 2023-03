Ranking ATP: Rune supera Nadal, Nardi numero 10 d'Italia (Di lunedì 6 marzo 2023) Novak Djokovic mantiene la vetta dei Pepperstone ATP Rankings, la classifica ATP che si basa sui migliori risultati nelle ultime 52 settimane. Il serbo, che ha rinunciato a giocare a Indian Wells, ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 6 marzo 2023) Novak Djokovic mantiene la vetta dei Pepperstone ATPs, la classifica ATP che si basa sui migliori risultati nelle ultime 52 settimane. Il serbo, che ha rinunciato a giocare a Indian Wells, ...

Ranking ATP: Rune supera Nadal, Nardi numero 10 d'Italia I punti della semifinale all'ATP 500 di Acapulco hanno proiettato alla posizione numero 8 il danese arrivato più in alto nella storia del ranking ATP introdotto nel 1973. In Top 100, due giocatori ... Tennis: Torneo Santiago. Jarry profeta in patria, battuto Etcheverry E grazie a questo successo, maturato dopo la semifinale nell'ATP 500 di Rio de Janeiro, risale al numero 52 del ranking. Da inizio stagione, ha già guadagnato 100 posizioni in classifica. - foto ... Jarry, trionfo speciale a Santiago Ha raggiunto la sua prima finale nel circuito maggiore dopo aver battuto i primi due argentini nel ranking ATP, Francisco Cerundolo e Sebastian Baez, che gli ha permesso di raggiungere la posizione ... I punti della semifinale all'500 di Acapulco hanno proiettato alla posizione numero 8 il danese arrivato più in alto nella storia delintrodotto nel 1973. In Top 100, due giocatori ...E grazie a questo successo, maturato dopo la semifinale nell'500 di Rio de Janeiro, risale al numero 52 del. Da inizio stagione, ha già guadagnato 100 posizioni in classifica. - foto ...Ha raggiunto la sua prima finale nel circuito maggiore dopo aver battuto i primi due argentini nel, Francisco Cerundolo e Sebastian Baez, che gli ha permesso di raggiungere la posizione ... Ranking ATP: La situazione di questa settimana. Daniil Medvedev al n.6 del mondo LiveTennis.it Ranking ATP: Rune supera Nadal, Nardi numero 10 d'Italia Novak Djokovic mantiene la vetta dei Pepperstone ATP Rankings, la classifica ATP che si basa sui migliori risultati nelle ultime 52 settimane. Il serbo, che ha rinunciato a giocare a Indian Wells, ... Tennista ucraina batte russa e vince suo primo titolo Wta La tennista ucraina n.52 al mondo Marta Kostyuk ha vinto il suo primo titolo Wta battendo la russa Varvara Gracheva (n.88) per 6-3 7-5 nella finale del torneo 250 di Austin, in Texas. (ANSA) ... Novak Djokovic mantiene la vetta dei Pepperstone ATP Rankings, la classifica ATP che si basa sui migliori risultati nelle ultime 52 settimane. Il serbo, che ha rinunciato a giocare a Indian Wells, ...La tennista ucraina n.52 al mondo Marta Kostyuk ha vinto il suo primo titolo Wta battendo la russa Varvara Gracheva (n.88) per 6-3 7-5 nella finale del torneo 250 di Austin, in Texas. (ANSA) ...