Ranking Atp aggiornato a lunedì 6 marzo | Rune balza in ottava posizione | guadagna Sonego

(Di lunedì 6 marzo 2023) IlAtp. Daniil Medvedev conquista a Dubai il terzo titolo consecutivo eun’altrain classifica, tornando tra i primi sei ai danni del connazionale Rublev, battuto proprio negli Emirati Arabi. Bestper Holer, che in seguito alla semifinale ottenuta ad Acapulco sale fino in. Perde tre posizioni Lorenzo Musetti, mentre Matteo Berrettini neuna dopo i quarti in Messico. Buon balzo in avanti di Lorenzo, che rientra tra i primi 60. Di seguito la classifica aggiornata.AtpNovak Djokovic ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WeAreTennisITA : NESSUNO COME NOVAK ?? Da oggi Novak Djokovic inizia la settimana numero 378 al vertice del ranking ATP, nessuno ne h… - ansacalciosport : Tennis: ranking Atp;Djokovic sempre il n.1, Sinner al 13/o posto. Musetti esce dalla top 20, Berrettini sale al n.… - susydigennaro : RT @napolimagazine: Tennis, ranking ATP: Djokovic resta il numero 1, Sinner al tredicesimo posto - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis, ranking ATP: Djokovic resta il numero 1, Sinner al tredicesimo posto - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis, ranking ATP: Djokovic resta il numero 1, Sinner al tredicesimo posto -

Lo avevano escluso dal tabellone principale anche dodici mesi fa, ma nessuno si sarebbe aspettato che il numero 1 delrestasse fuori per il secondo anno consecutivo. E invece, non c'è ...In questa settimana di attese e di conferme, Daniil Medvedev ha ulteriormente riavvicinato la Top 5 mentre Holger Rune ha migliorato il suo best. I punti della semifinale all'500 di ...· Rientrano in top 20 Alex de Minaur e Tommy Paul, rispettivamente vincitore e finalista del torneo di Acapulco Ildei tennisti azzurri del 6 marzo 2023 Settimana avara di ...

Classifica ATP: Medvedev alla riscossa, Rune al best ranking, Musetti fuori dai primi 20 Ubitennis

The cries reverberated through the Santiago night countless times over the course of nearly three hours on Sunday. &ldqu ...Il serbo ha ottime possibilità di manetenere il primato nonostante la rinuncia a Indian Wells e Miami, i primi due Masters 1000 della stagione. Jannik resta il migliore degli italiani ...