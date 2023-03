Ranking ATP (6 marzo 2023): Jannik Sinner stabile al 13° posto, in vetta sempre Novak Djokovic (Di lunedì 6 marzo 2023) Con la conclusione dei tornei ATP 50o di Dubai ed Acapulco, ed ATP 250 di Santiago, nella notte italiana di oggi, lunedì 6 marzo 2023, è stato rilasciato il Ranking mondiale aggiornato: il serbo Novak Djokovic allunga al comando con 380 punti di margine sullo spagnolo Carlos Alcaraz. In casa Italia Jannik Sinner resta stabile al 13° posto, invece perde tre posizioni ed esce dai primi 20 Lorenzo Musetti, che scivola al numero 21, mentre è in risalita Matteo Berrettini, che guadagna 90 punti ed una piazza portandosi al 23° posto. Ranking ATP Lunedì 6 marzo 2023 1 Novak Djokovic 7160 2 Carlos Alcaraz 6780 3 Stefanos Tsitsipas 5805 4 ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 marzo 2023) Con la conclusione dei tornei ATP 50o di Dubai ed Acapulco, ed ATP 250 di Santiago, nella notte italiana di oggi, lunedì 6, è stato rilasciato ilmondiale aggiornato: il serboallunga al comando con 380 punti di margine sullo spagnolo Carlos Alcaraz. In casa Italiarestaal 13°, invece perde tre posizioni ed esce dai primi 20 Lorenzo Musetti, che scivola al numero 21, mentre è in risalita Matteo Berrettini, che guadagna 90 punti ed una piazza portandosi al 23°ATP Lunedì 67160 2 Carlos Alcaraz 6780 3 Stefanos Tsitsipas 5805 4 ...

