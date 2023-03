Rania di Giordania incanta e svela data di nozze e abito da sposa della figlia (Di lunedì 6 marzo 2023) Rania di Giordania ha annunciato la data del matrimonio di sua figlia Iman, svelando per la prima volta qualche dettaglio del suo abito da sposa, condividendo su Instagram un toccante video che ripercorre la vita della Principessa prima delle nozze che si celebrano il prossimo 12 marzo. Rania di Giordania, il video commovente Rania di Giordania aveva già affidato a Instagram l’annuncio del fidanzamento di sua figlia Iman con Jameel Thermiotis lo scorso luglio mostrando una foto della coppia abbracciata in cui in primo piano brillava l’anello con diamante. Ancora una volta tocca alla Regina comunicare al mondo la data ... Leggi su dilei (Di lunedì 6 marzo 2023)diha annunciato ladel matrimonio di suaIman,ndo per la prima volta qualche dettaglio del suoda, condividendo su Instagram un toccante video che ripercorre la vitaPrincipessa prima delleche si celebrano il prossimo 12 marzo.di, il video commoventediaveva già affidato a Instagram l’annuncio del fidanzamento di suaIman con Jameel Thermiotis lo scorso luglio mostrando una fotocoppia abbracciata in cui in primo piano brillava l’anello con diamante. Ancora una volta tocca alla Regina comunicare al mondo la...

Rania di Giordania: ecco quando si sposerà la figlia Iman AMICA - La rivista moda donna Iman di Giordania si sposa: la storia della tiara di diamanti ereditata da mamma Rania Iman bint Abdullah sta per sposare Jameel Alexander Thermiotis e sua mamma, la regina Rania di Giordania, le ha regalato una delle sue tiare ... Rania di Giordania: ecco quando si sposerà la figlia Iman Dopo tanto silenzio, la regina svela su Instagram quando la figlia Iman si sposerà con il fidanzato Jameel. Ed è molto prima di quanto si pensasse ... Iman bint Abdullah sta per sposare Jameel Alexander Thermiotis e sua mamma, la regina Rania di Giordania, le ha regalato una delle sue tiare ...Dopo tanto silenzio, la regina svela su Instagram quando la figlia Iman si sposerà con il fidanzato Jameel. Ed è molto prima di quanto si pensasse ...