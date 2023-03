Rai: nuovo incontro Meloni-Fuortes dopo approvazione bilancio (Di lunedì 6 marzo 2023) Roma, 6 mar. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi l'amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes. Nel corso del colloquio, è stata esaminata la situazione economico-finanziaria della Rai in vista del bilancio consuntivo 2022 che verrà chiuso entro il mese di aprile 2023. Il presidente Meloni e Fuortes -informa Palazzo Chigi- torneranno a incontrarsi dopo l'approvazione del bilancio Rai. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Roma, 6 mar. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Giorgia, ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi l'amministratore delegato della Rai, Carlo. Nel corso del colloquio, è stata esaminata la situazione economico-finanziaria della Rai in vista delconsuntivo 2022 che verrà chiuso entro il mese di aprile 2023. Il presidente-informa Palazzo Chigi- torneranno a incontrarsil'delRai.

