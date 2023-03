Ragazzi che fumano sul treno: uomo li sgrida, loro lo picchiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Ragazzi che fumano sul treno. Nella giornata di domenica 5 marzo un episodio davvero spiacevole è accaduto sul regionale della linea che unisce Milano a Pavia. Pare che quattro Ragazzi, di cui uno minorenne, abbiano iniziato a fumare sul treno in questione. Quando un uomo di 32 anni li ha ripresi, loro avrebbero deciso di ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 6 marzo 2023)chesul. Nella giornata di domenica 5 marzo un episodio davvero spiacevole è accaduto sul regionale della linea che unisce Milano a Pavia. Pare che quattro, di cui uno minorenne, abbiano iniziato a fumare sulin questione. Quando undi 32 anni li ha ripresi,avrebbero deciso di ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fleinaudi : Cari ragazzi, se qualcuno vi chiedesse chi era Tito non sapreste rispondere. Noi ci batteremo contro la vostra igno… - serracchiani : Bella manifestazione, dalla parte giusta. Dalla parte dei ragazzi picchiati, della preside che ha scritto una lette… - fattoquotidiano : Firenze, una studentessa: “Siamo qui per far capire che il problema c’è, che l’antifascismo serve, perché il fascis… - faflyer77 : @GiuseppeConteIT I ragazzi non potevano prendere il bus.Che maestro di #supercazzole che sei. - Cozy_P1 : RT @pallavolopadova: La vittoria sarà anche non è arrivata, ma abbiamo lottato come LEONI!!???? Che spettacolo questi ragazzi!! Che Kioene Ar… -