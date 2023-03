Ragazze morte | l' ipotesi choc | ' Gara di velocità con gli amici nella Polo' Lo schianto a 143 km all' ora

(Di lunedì 6 marzo 2023) Unoad altissima, dopo un sorpasso a oltre 140 all'ora : forse una manovra azzardata, forse addirittura una, sarebbe alla base del drammatico incidente in Veneto che ha visto ...

, si indaga sulla dinamica: 'Forse sorpasso azzardato'. L'incidente choc Barbara su TikTok raccontava: 'Il mio ragazzo spericolato alla guida, non salirò mai più con lui' Barbara ed ..., si indaga sulla dinamica: 'Forse sorpasso azzardato'. L'incidente choc contro un platano Strage di giovani allo scoccare della mezzanotte di oggi, domenica 5 marzo. In uno schianto micidiale contro un albero, avvenuto nel Trevigiano, sono morte due ragazze, una 19enne e una 17enne - Eralda Spahillari e Barbara Brotto - , il guidatore, 19 anni, e un altro ragazzo che era a bordo sono ricoverati in gravissime condizioni.

Incidente a Motta di Livenza, chi erano Eralda e Barbara: le due ragazze morte nello schianto contro un platano Open

GORGO AL MONTICANO (TREVISO) - Strage di giovani allo scoccare della mezzanotte di oggi, domenica 5 marzo. In uno schianto micidiale contro un albero, avvenuto nel Trevigiano, sono morte ...A quattro anni da un tragico incidente in seguito al quale era rimasto su una sedia a rotelle, aveva da poco festeggiato la sua guarigione: ma con Andrea Cecca, 28enne di Tivoli, il destino ...