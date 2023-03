Quiz! Puoi nominare il capocannoniere di tutti i tempi di ogni club della Premier League nella competizione? (Di lunedì 6 marzo 2023) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Cinque minuti preciso, 20 nomi indovinare. Ricordati di twittare i tuoi punteggi @FourFourTwo (si apre in una nuova scheda) e condividi con i tuoi amici. ORA PROVA Quiz! Riesci a indovinare 100 risposte corrette nel Big Badge Quiz di FourFourTwo? Non passerà molto tempo e Harry Kane sarà il capocannoniere di tutti i tempi del Tottenham. È un bel risultato per il ragazzo che è andato in prestito più volte, è stato rilasciato dal club lungo la strada ed è stato etichettato come una meraviglia di una stagione da molti. Kane ha infranto le aspettative e ha dimostrato che quasi tutti si sbagliavano, a parte i fan degli Spurs che lo hanno amato fin dall’inizio. Qualunque cosa accada ora, è un’icona della Premier ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 6 marzo 2023) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Cinque minuti preciso, 20 nomi indovinare. Ricordati di twittare i tuoi punteggi @FourFourTwo (si apre in una nuova scheda) e condividi con i tuoi amici. ORA PROVARiesci a indovinare 100 risposte corrette nel Big Badge Quiz di FourFourTwo? Non passerà molto tempo e Harry Kane sarà ildidel Tottenham. È un bel risultato per il ragazzo che è andato in prestito più volte, è stato rilasciato dallungo la strada ed è stato etichettato come una meraviglia di una stagione da molti. Kane ha infranto le aspettative e ha dimostrato che quasisi sbagliavano, a parte i fan degli Spurs che lo hanno amato fin dall’inizio. Qualunque cosa accada ora, è un’icona...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FonteUfficialeQ : L'indovinello di oggi: - Archales3 : @divicos @neap_psycho Oltre a 'stiparli' nella meravigliosa piazza e in tutte le viuzze (ok, pure sui tetti) ci all… - laalcolizzata1 : “Se fai il quiz per sapere quanto ne sai dei diritti della donna e partecipi anche alla live puoi vincere dei premi… - Gerri3795 : @Sho__96 Essendo privato hai i tuoi tempi, quindi il giorno dell'esame lo scegli tu Ma una cosa al 100% la so, dal… - incredibilee : @miamodio puoi scegliere quello che ti pare (su internet ne trovi tantissimi) per la parte teorica ti consiglio di… -