Questo studio pubblicato su Bmj non dice che il vaccino «causa 5 volte più miocardite del Covid stesso» (Di lunedì 6 marzo 2023) Il 6 febbraio 2023 è stato pubblicato su Facebook un post in cui si afferma che «un nuovo articolo» pubblicato sulla rivista medica British Medical Journal (Bmj) mostrerebbe che il vaccino anti-Covid «causa 5 volte più miocardite del Covid stesso». Nel post compare anche una tabella con numeri riguardo presunte miocarditi associate alle vaccinazione e alla malattia Covid-19 in confronto con quelle convenzionali in Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia tra il 2018 e il 2022. In base a questa tabella, le miocarditi associate alle vaccinazione sarebbero cinque volte maggiori di quelle associate alla malattia provocata dal nuovo coronavirus Sars-CoV-2. Si tratta di un contenuto fuorviante, che ... Leggi su facta.news (Di lunedì 6 marzo 2023) Il 6 febbraio 2023 è statosu Facebook un post in cui si afferma che «un nuovo articolo»sulla rivista medica British Medical Journal (Bmj) mostrerebbe che ilanti-piùdel». Nel post compare anche una tabella con numeri riguardo presunte miocarditi associate alle vaccinazione e alla malattia-19 in confronto con quelle convenzionali in Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia tra il 2018 e il 2022. In base a questa tabella, le miocarditi associate alle vaccinazione sarebbero cinquemaggiori di quelle associate alla malattia provocata dal nuovo coronavirus Sars-CoV-2. Si tratta di un contenuto fuorviante, che ...

