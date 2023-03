Questa non è la mappa completa dei Paesi che pensano di vietare i motori a scoppio (Di lunedì 6 marzo 2023) Il 6 marzo 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni riportate in una mappa che, secondo la descrizione, evidenzierebbe con il colore blu «i Paesi dove sarà vietato immatricolare auto a scoppio nel 2035». I Paesi rappresentati in blu sono gli Stati membri dell’Unione europea e lo Stato americano della California. Si tratta di una notizia presentata senza il contesto necessario alla sua comprensione, che veicola una notizia falsa. L’immagine oggetto della nostra verifica fa riferimento alla discussione, all’interno dell’Unione europea, di vietare la vendita di nuove automobili a benzina o a diesel a partire dal 2035. Il divieto era stato approvato dal Parlamento europeo lo scorso 14 febbraio e fa parte di un piano più ... Leggi su facta.news (Di lunedì 6 marzo 2023) Il 6 marzo 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni riportate in unache, secondo la descrizione, evidenzierebbe con il colore blu «idove sarà vietato immatricolare auto anel 2035». Irappresentati in blu sono gli Stati membri dell’Unione europea e lo Stato americano della California. Si tratta di una notizia presentata senza il contesto necessario alla sua comprensione, che veicola una notizia falsa. L’immagine oggetto della nostra verifica fa riferimento alla discussione, all’interno dell’Unione europea, dila vendita di nuove automobili a benzina o a diesel a partire dal 2035. Il divieto era stato approvato dal Parlamento europeo lo scorso 14 febbraio e fa parte di un piano più ...

