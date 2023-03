"Quelle voci alla vigilia del Gp": Ferrari, un disastro annunciato? (Di lunedì 6 marzo 2023) La pazienza sarà anche la virtù dei forti ma a Maranello, da anni, sono stati costretti a scavare in profondità per trovare una vena infinita di questa virtù. Dal 2007 non vedono il mondiale piloti, dal 2008 quello costruttori e, dopo la figura barbina rimediata ieri in Bahrain (doppietta Red Bull con primo il campione del mondo Verstappen e al 2° posto il compagno di squadra Pérez), Leclerc e soci dovranno attingere da quella malinconica vena ancora un bel po' di pazienza. Sulla pista del Sakhir, dove si corre da anni la gara assegnata ai petrodollari di questo regno arabo, la Ferrari non ha minimamente rispettato l'ambizioso (e insensato) proclama lanciato un mese fa durante il vernissage di Maranello: «Quest'anno puntiamo al mondiale!». Chi sa di corse aveva annusato sin dalla vigilia che, stante le regole del 2022 e avendo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) La pazienza sarà anche la virtù dei forti ma a Maranello, da anni, sono stati costretti a scavare in profondità per trovare una vena infinita di questa virtù. Dal 2007 non vedono il mondiale piloti, dal 2008 quello costruttori e, dopo la figura barbina rimediata ieri in Bahrain (doppietta Red Bull con primo il campione del mondo Verstappen e al 2° posto il compagno di squadra Pérez), Leclerc e soci dovranno attingere da quella malinconica vena ancora un bel po' di pazienza. Sulla pista del Sakhir, dove si corre da anni la gara assegnata ai petrodollari di questo regno arabo, lanon ha minimamente rispettato l'ambizioso (e insensato) proclama lanciato un mese fa durante il vernissage di Maranello: «Quest'anno puntiamo al mondiale!». Chi sa di corse aveva annusato sin dche, stante le regole del 2022 e avendo ...

