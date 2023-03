Quelle brave ragazze 2: tappa a Fes: video della terza puntata (Di lunedì 6 marzo 2023) Dopo la terza puntata di Quelle brave ragazze 2, ecco alcuni video della tappa a Fes di Mara Maionchi, Sandra Milo, Marisa Laurito Ieri 5 marzo su Sky e in streaming solo su Now, è andata in onda la terza puntata di Quelle brave ragazze 2. Il road trip con Mara Maionchi, Sandra Milo e Marisa Laurito ha fatto tappa a Fes, in Marocco. Ecco alcuni video del viaggio delle protagoniste guidate dal loro autista tuttofare Alessandro Livia a bordo dell'iconico e inconfondibile van. Per Mara Maionchi è proprio un momento no: nell'episodio di ieri 5 marzo di prima scopre che da Marsiglia c'è volo che aspetta lei, Sandra Milo e Marisa Laurito con ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 6 marzo 2023) Dopo ladi2, ecco alcunia Fes di Mara Maionchi, Sandra Milo, Marisa Laurito Ieri 5 marzo su Sky e in streaming solo su Now, è andata in onda ladi2. Il road trip con Mara Maionchi, Sandra Milo e Marisa Laurito ha fattoa Fes, in Marocco. Ecco alcunidel viaggio delle protagoniste guidate dal loro autista tuttofare Alessandro Livia a bordo dell'iconico e inconfondibile van. Per Mara Maionchi è proprio un momento no: nell'episodio di ieri 5 marzo di prima scopre che da Marsiglia c'è volo che aspetta lei, Sandra Milo e Marisa Laurito con ...

