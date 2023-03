' Quella macchia nera' | web series racconta le neoplasie ginecologiche

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 marzo 2023) Roma, 6 mar. (Adnkronos Salute) - Nadia e Gaia sono due donne che improvvisamente si trovano a fare i conti con un compagno di viaggio indesiderato. Per una è un tumore ovarico, per l'altra un cancro all'endometrio. Nadia e Gaia sono anche le protagoniste della web' firmata dal regista Enzo Dino, secondo appuntamento con il cinema sociale di Gsk. In occasione della Festa della donna, infatti, l'azienda propone un progetto cinematografico sui tumori ginecologici: 5 episodi di 4 minuti, in onda ogni settimana sui portali 'Manteniamoci Informate' (https://www.manteniamociinformate.it/) e 'Womencare' (https://www.womencare.it/) a partire dall'8 marzo. E' in lavorazione anche un docufilm con le testimonianze di clinici, pazienti e caregiver. La serie - riporta una nota - narra le vicende delle ...