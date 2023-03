“Quei concorrenti ce l’hanno nelle suite”. GF Vip 7, cose pazzesche dalla vippona. Sarà vero? (Di lunedì 6 marzo 2023) GF Vip 7, la rivelazione bomba fuori dalla casa. Per i gieffini il periodo di convivenza forzata non è mai facile e infatti nel corso dell’attuale edizione del reality show di Alfonso Signorini il pubblico a casa ha avuto modo di assistere a momenti molto difficili ma anche a diversi scoop. Proprio come quello rivelato da un’ex concorrente. La rivelazione di Dana Saber sul GF Vip 7. La sua permanenza in casa ha fatto decisamente discutere e sono stati veramente pochi i vipponi che hanno dimostrato empatia nei suoi riguardi. Dana Saber di recente è tornata a parlare sui social. “Chi ha il cellulare? Non lo sapete?”, esclama subito Dana per poi aggiungere tutti i dettagli choc della rivelazione. Leggi anche: “È lei la prima finalista”. GF Vip 7, colpo di scena: oggi l’annuncio sul nome inaspettato La rivelazione di Dana Saber sul GF Vip 7: “Chi ha il ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 6 marzo 2023) GF Vip 7, la rivelazione bomba fuoricasa. Per i gieffini il periodo di convivenza forzata non è mai facile e infatti nel corso dell’attuale edizione del reality show di Alfonso Signorini il pubblico a casa ha avuto modo di assistere a momenti molto difficili ma anche a diversi scoop. Proprio come quello rivelato da un’ex concorrente. La rivelazione di Dana Saber sul GF Vip 7. La sua permanenza in casa ha fatto decisamente discutere e sono stati veramente pochi i vipponi che hanno dimostrato empatia nei suoi riguardi. Dana Saber di recente è tornata a parlare sui social. “Chi ha il cellulare? Non lo sapete?”, esclama subito Dana per poi aggiungere tutti i dettagli choc della rivelazione. Leggi anche: “È lei la prima finalista”. GF Vip 7, colpo di scena: oggi l’annuncio sul nome inaspettato La rivelazione di Dana Saber sul GF Vip 7: “Chi ha il ...

