Quasi esauriti i biglietti per l’Eintracht | in 100mila al Maradona tra Atalanta e Champions Gazzetta

La sconfitta contro la Lazio non ha minimamente intaccato l'entusiasmo dei tifosi del Napoli. Per le prossime due sfide al Maradona, prima l'Atalanta e poi l'Eintracht, si va ancora una volta verso il tutto esaurito. La Gazzetta dello Sport scrive: "Niente a che vedere col marzo di un anno fa, quando il Napoli prima perse col Milan e poi – in aprile – contro Fiorentina e Roma in casa crollò emotivamente, prima che tecnicamente o tatticamente, bruciando le proprie possibilità di scudetto. La sconfitta con la Lazio è stata completamente diversa e la gente lo ha capito, applaudendo e incitando la squadra a fine partita. Questo significa che l'entusiasmo dello stadio di Fuorigrotta non sarà minimamente intaccato e fra sabato prossimo e il mercoledì successivo, contro Atalanta prima ed Eintracht Francoforte ...

