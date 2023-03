Quarto | abbattono pareti per svaligiare casa | la nuova tecnica dei ladri

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 6 marzo 2023) Per rubare indistruggono (quasi) completamente una parete. A, isono scatenati come non mai: l’ultimo furto avvenuto nel piccolo comune flegreo mostra con quanta violenza un’abitazione sia stata messa a soqquadra e perfino danneggiata da alcuni topi d’appartamento. La denuncia L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.