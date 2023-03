Quartiere in piazza a Napoli per salutare il murale di Ugo Russo

(Di lunedì 6 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDecine di persone inperil– prossimo alla cancellazione – che ritrae Ugo, il 15enne ucciso tre anni fa da un carabiniere in borghese durante un tentativo di rapina. E’ accaduto domenica sera al Largo Parrocchiella dei quartieri Spagnoli dove oltre ai cittadini ed agli attvivisti del Comitato verita’ e giustizia per Ugo, erano presenti i genitori del ragazzo. “Manterremo viva in ogni modo la memoria di mio figlio – ha ribadito ai presenti Vincenzo– e a chi ci ha imposto di cancellare ilvogliamo ribadire che si può censurare un’opera ma non la verità!”. “L’incontro – hanno spiegato in una nota i portavoce del Comitato, ribadendo che ilverra’ ...

Decine di persone in piazza a Napoli per salutare il murale - prossimo alla cancellazione - che ritrae Ugo Russo, il 15enne ucciso tre anni fa da un carabiniere in borghese durante un tentativo di rap ...