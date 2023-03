Quarta Repubblica: temi e ospiti stasera in TV (6 marzo 2023) (Di lunedì 6 marzo 2023) Quarta Repubblica: temi e ospiti del talk stasera in TV (6 marzo 2023) stasera in tv, 6 marzo 2023, andrà in onda il talk di approfondimento politico condotto dal giornalista politico Nicola Porro. Appuntamento alle ore 21:30 su Rete 4. La puntata potrà essere vista anche in streaming, gratis e senza registrazione, sulla pagina web di Mediaset Infinity. Al centro della puntata di Quarta Repubblica c’è la manifestazione antifascista di Firenze in cui si sono incontrati i leader di M5S (Giuseppe Conte) e del PD (Elly Schlein). Ancora, il caso Cospito con gli incidenti al corteo degli anarchici di Torino. Si parlerà anche di immigrazione con la tragedia di Cutro e le polemiche ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 6 marzo 2023)del talkin TV (6in tv, 6, andrà in onda il talk di approfondimento politico condotto dal giornalista politico Nicola Porro. Appuntamento alle ore 21:30 su Rete 4. La puntata potrà essere vista anche in streaming, gratis e senza registrazione, sulla pagina web di Mediaset Infinity. Al centro della puntata dic’è la manifestazione antifascista di Firenze in cui si sono incontrati i leader di M5S (Giuseppe Conte) e del PD (Elly Schlein). Ancora, il caso Cospito con gli incidenti al corteo degli anarchici di Torino. Si parlerà anche di immigrazione con la tragedia di Cutro e le polemiche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SerieTvserie : Quarta Repubblica: ospiti diretta stasera 6 marzo 2023, conduttore e contatti del talk show di Rete 4 - PaoloStanzani4 : @LegaSalvini Suor Anna Monia infatti è tra gli ospiti di Quarta Repubblica, il programma di Nicola Porro su Rete 4.… - 361_magazine : - rep_firenze : Firenze quarta in Europa per ricchezza di offerta culturale - rrapidalucy : RT @agn_bai: nel 1990 jamie mirabal, figlio di dede mirabal - la quarta delle sorelle mirabal -, arriva a #trieste per capire come sia stat… -