(Di lunedì 6 marzo 2023) Coperture richiami in stallo: 31,2% per la, 15,3% per la quinta. E’ quanto emerge dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe in relazione alle vaccinazioni antiCovid. Al 2...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MaurizioFuochi : RT @ag_othe: *VACCINI E VACCINAZIONI, SCOPPIA LA BOMBA: IL PM DI PORDENONE INDAGA CONTRO LO STATO PER LESIONI COLPOSE E OMICIDIO COLPOSO AR… - Tgyou24 : Ecco i dati delle vaccinazioni in Campania aggiornati alle ore 17.30 del 5 marzo 2023. Complessivamente sono state… - MauroRossi75 : @ZerOmeopatico @marco_brutto @danilomik1 @liliaragnar Fai tanto il perbenista e poi attacchi gli altri. Fatta la qu… - MauroRossi75 : @Arguzio1 @liliaragnar @poliziadistato 27,5% morti Covid hanno la quarta dose. Leggi le statistiche te. - MauroRossi75 : @amirapvt @federicacaladea @AurelianoStingi @La_Connie_ @Gaia_Mai_ La verità brucia tanto. L’ossessione è vostra ch… -

Coperture richiami in stallo: 31,2% per la, 15,3% per la quinta. E' quanto emerge dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe in relazione alle vaccinazioni antiCovid. Al 2 marzo (aggiornamento ore 07.20) erano 8,63 ...Liguria . L'ultimo report della fondazione Gimbe segnalava come per ladi vaccino anti - Covid si registri un calo del 25% solo nell'ultima settimana, con una media mobile di 1.735 somministrazioni al giorno. Ecco dunque la proposta di Matteo Bassetti , ...L'ultimo report della fondazione Gimbe segnalava come per lasi registra un calo del 25% solo nell'ultima settimana, con una media mobile di 1.735 somministrazioni al giorno.

Quarta dose vaccino, la Calabria fanalino di coda con il 14% Gazzetta del Sud

Il monitoraggio indipendente della Fondazione GIMBE rileva nella settimana 24 febbraio-2 marzo 2023, rispetto alla precedente, una diminuzione di nuovi casi (26.658 vs 29.438), dei decessi (228 vs ...In Basilicata, nella settimana dal 24 febbraio al 2 marzo "si registra un miglioramento dell'incidenza per 100 mila abitanti (17,2) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-7%) rispetto alla se ...