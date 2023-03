Quarta di fila senza segnare, gol dimezzati rispetto alla Fiorentina: dietro la crisi di Vlahovic (Di lunedì 6 marzo 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 6 marzo 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Quarta di fila senza segnare, gol dimezzati rispetto alla Fiorentina: dietro la crisi di Vlahovic: Quarta di fila s… - Gazzetta_it : Quarta di fila senza segnare, gol dimezzati rispetto alla Fiorentina: dietro la crisi di Vlahovic - infoitsport : Vlahovic ancora a secco: quarta partita di fila senza goal - HqlfHear : RT @GoalItalia: Juve, si è inceppato #Vlahovic: quattro partite senza goal in campionato ? E fino alla sosta Allegri non ha alternative ?… - angiuoniluigi : RT @GoalItalia: Juve, si è inceppato #Vlahovic: quattro partite senza goal in campionato ? E fino alla sosta Allegri non ha alternative ?… -