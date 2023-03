Quando torna Immobile? I tempi di recupero dopo l’infortunio (Di lunedì 6 marzo 2023) Quando torna Immobile? I tempi di recupero – Nuovo infortunio muscolare per Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio si è infatti fermato alla vigilia della gara d’andata di Conference League contro l’Az Alkmaar (QUI le probabili formazioni del match) a causa di una lesione di primo grado del bicipite femorale della coscia sinistra. È questo infatti ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 6 marzo 2023)? Idi– Nuovo infortunio muscolare per Ciro. L’attaccante della Lazio si è infatti fermato alla vigilia della gara d’andata di Conference League contro l’Az Alkmaar (QUI le probabili formazioni del match) a causa di una lesione di primo grado del bicipite femorale della coscia sinistra. È questo infatti ... TAG24.

