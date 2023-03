Quando il Cdm va in "trasferta" (Di lunedì 6 marzo 2023) AGI - Il governo ha annunciato che giovedì si riunirà a Cutro, in provincia di Crotone. La decisione di tenere la riunione del Consiglio dei ministri non lontano dalle coste del naufragio del 26 febbraio, in cui sono morti almeno 70 migranti, era in preparazione da giorni. Ed è stata annunciata da Giorgia Meloni, al termine della visita negli Emirati Arabi Uniti. Una scelta che ha precedenti 'storici' nei governi di centrodestra guidati da Silvio Berlusconi. Nell'aprile del 2008, davanti alla grave emergenza rifiuti a Napoli, a sopresa, il Cavaliere annunciò che avrebbe tenuto una riunione del Cdm nel capoluogo campano. La questione è stata "studiata con cura da Gianni Letta", spiegò Berlusconi, allora premier e leader del Pdl, "la Costituzione consente di portare il Consiglio dei ministri occasionalmente altrove" e al presidente del Consiglio di "eleggere come luogo di lavoro ... Leggi su agi (Di lunedì 6 marzo 2023) AGI - Il governo ha annunciato che giovedì si riunirà a Cutro, in provincia di Crotone. La decisione di tenere la riunione del Consiglio dei ministri non lontano dalle coste del naufragio del 26 febbraio, in cui sono morti almeno 70 migranti, era in preparazione da giorni. Ed è stata annunciata da Giorgia Meloni, al termine della visita negli Emirati Arabi Uniti. Una scelta che ha precedenti 'storici' nei governi di centrodestra guidati da Silvio Berlusconi. Nell'aprile del 2008, davanti alla grave emergenza rifiuti a Napoli, a sopresa, il Cavaliere annunciò che avrebbe tenuto una riunione del Cdm nel capoluogo campano. La questione è stata "studiata con cura da Gianni Letta", spiegò Berlusconi, allora premier e leader del Pdl, "la Costituzione consente di portare il Consiglio dei ministri occasionalmente altrove" e al presidente del Consiglio di "eleggere come luogo di lavoro ...

