Quale partita di Champions League si vede su Amazon Prime questa settimana? Programma, orario e streaming (Di lunedì 6 marzo 2023) Sarà Tottenham-Milan la partita di questa settimana di Champions League che sarà trasmesse in esclusiva da Amazon Prime Video. Il canale in streaming sulla piattaforma Amazon trasmetterà il match valevole per il ritorno degli ottavi di finale della massima competizione europea per club nella serata di mercoledì 8 marzo alle ore 21.00. Si riparte dal successo per 1-0 dei rossoneri nel match d’andata grazie alla rete di testa di Brahim Diaz ma, come sempre, tutto sarà rimesso in palio nel match di ritorno, ricordando che dalla scorsa stagione non vale più la regola del gol segnato in trasferta. Allo stadio New White Hart Lane di Londra ci attende una sfida ad altissimo livello, con l’esito del tutto da valutare. Dopo un periodo non ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 marzo 2023) Sarà Tottenham-Milan ladidiche sarà trasmesse in esclusiva daVideo. Il canale insulla piattaformatrasmetterà il match valevole per il ritorno degli ottavi di finale della massima competizione europea per club nella serata di mercoledì 8 marzo alle ore 21.00. Si riparte dal successo per 1-0 dei rossoneri nel match d’andata grazie alla rete di testa di Brahim Diaz ma, come sempre, tutto sarà rimesso in palio nel match di ritorno, ricordando che dalla scorsa stagione non vale più la regola del gol segnato in trasferta. Allo stadio New White Hart Lane di Londra ci attende una sfida ad altissimo livello, con l’esito del tutto da valutare. Dopo un periodo non ...

