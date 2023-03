Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenparl : Qatargate: Casu (#PD), #PD parte lesa, da Fdi strumentalizzazione - - Marie43066399 : RT @lvogruppo: ??Qatargate, perquisita la Ong fondata da Emma Bonino e la casa della tesoriera Antonella Casu ?????? - ladyrosmarino : RT @lvogruppo: ??Qatargate, perquisita la Ong fondata da Emma Bonino e la casa della tesoriera Antonella Casu ?????? - lvogruppo : ??Qatargate, perquisita la Ong fondata da Emma Bonino e la casa della tesoriera Antonella Casu ?????? -

...perquisizioni nell'ambito dell'inchiestanella sede di Roma di 'No Peace Without Justice' - di cui il segretario generale era Niccolò Figà - Talamanca - e nell'abitazione di Antonella...tesoriera dell'associazione Antonella, a Roma, sono state eseguite dalla procura di Milano in base a un ordine di investigazione europea della magistratura di Bruxelles nell'ambito del... e nell'abitazione di Antonella, la tesoriera della Ong che ha anche uffici a Bruxelles, sono state eseguite nell'ambito del, l'inchiesta belga che ha ipotizzato un giro di corruzione ...

Qatargate: Casu, ‘Pd parte lesa, Fdi strumentalizza’ Il Sannio Quotidiano

“Respingiamo con forza il tentativo di strumentalizzare la vicenda umana, politica e professionale di Antonella Casu, tesoriera di Non c’è Pace senza Giustizia, per colpire i Radicali ed Emma Bonino”, ...Paradossalmente è stata proprio Casu ad avviare una campagna nazionale per quella che ... accuse di associazione per corrompere e riciclare che hanno fatto scoppiare il Qatargate, "Non c'è pace senza ...