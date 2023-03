Putin sulla Moldavia: una replica dell’Ucraina orientale nel 2014? (Di lunedì 6 marzo 2023) La scorsa settimana, migliaia di persone si sono radunate nelle strade di Chisinau, la capitale della Moldavia, per chiedere il rovesciamento del presidente democraticamente eletto del Paese. Non si trattava di una manifestazione spontanea: erano stati portati nel luogo centrale in pullman turistici. La “dittatura” contro cui inveire era Sandu, il presidente europeista che sta Leggi su periodicodaily (Di lunedì 6 marzo 2023) La scorsa settimana, migliaia di persone si sono radunate nelle strade di Chisinau, la capitale della, per chiedere il rovesciamento del presidente democraticamente eletto del Paese. Non si trattava di una manifestazione spontanea: erano stati portati nel luogo centrale in pullman turistici. La “dittatura” contro cui inveire era Sandu, il presidente europeista che sta

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DantiNicola : In Estonia europeismo e riformismo trionfano sulla destra populista. Davvero una bella notizia la vittoria del Part… - CarloCalenda : Ma caro Landini @cgilnazionale come si fa a dire che “il modello economico e di sviluppo che ha portato anche a qu… - civico_x : RT @DantiNicola: In Estonia europeismo e riformismo trionfano sulla destra populista. Davvero una bella notizia la vittoria del Partito Rif… - Lialacor : RT @DantiNicola: In Estonia europeismo e riformismo trionfano sulla destra populista. Davvero una bella notizia la vittoria del Partito Rif… - PDE_EDP : RT @DantiNicola: In Estonia europeismo e riformismo trionfano sulla destra populista. Davvero una bella notizia la vittoria del Partito Rif… -