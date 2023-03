“Pure il Papa ci dà ragione”. Gasparri sbatte in faccia a Furfaro la verità (Di lunedì 6 marzo 2023) Non si arrestano le polemiche tra destra e sinistra in merito al naufragio di Cutro avvenuto lo scorso 26 febbraio. Nel corso della puntata di Omnibus, in onda su La7 sotto la conduzione di Gaia Tortora, ci sono state ancora storie tese tra il senatore Maurizio Gasparri e l'esponente del Partito Democratico Marco Furfaro. L'accusa del deputato dem è quella che lo schieramento capitanato dall'attuale premier Giorgia Meloni sia “scollato dalla realtà” in quanto, afferma, “le persone che sono andate in Via Crucis a Crotone chiedevano l'intervento dello Stato e la presenza del Governo”, e invece si è presentato solo il Presidente della Repubblica Mattarella. A quel punto Gasparri fa notare che “la destra ha vinto le elezioni, sia politiche che regionali”, e dunque, forse, il partito più scollegato dal volere popolare è quello di ... Leggi su iltempo (Di lunedì 6 marzo 2023) Non si arrestano le polemiche tra destra e sinistra in merito al naufragio di Cutro avvenuto lo scorso 26 febbraio. Nel corso della puntata di Omnibus, in onda su La7 sotto la conduzione di Gaia Tortora, ci sono state ancora storie tese tra il senatore Maurizioe l'esponente del Partito Democratico Marco. L'accusa del deputato dem è quella che lo schieramento capitanato dall'attuale premier Giorgia Meloni sia “scollato dalla realtà” in quanto, afferma, “le persone che sono andate in Via Crucis a Crotone chiedevano l'intervento dello Stato e la presenza del Governo”, e invece si è presentato solo il Presidente della Repubblica Mattarella. A quel puntofa notare che “la destra ha vinto le elezioni, sia politiche che regionali”, e dunque, forse, il partito più scollegato dal volere popolare è quello di ...

