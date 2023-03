Puntata del 2 marzo del GF Vip sparisce dal sito: motivo della cancellazione e del ‘malcontento di Pier Silvio” (Di lunedì 6 marzo 2023) Il mistero si infittisce intorno alla Puntata del GF Vip di giovedì 2 marzo. Venerdì scorso Il Fatto Quotidiano ha rivelato che non ci sarebbe stata la classica replica su La5 a causa di una scelta precisa di Pier Silvio Berlusconi. “Salta la replica del Grande Fratello Vip prevista per venerdì 3 marzo su La5” – si legge sul Il Fatto Quotidiano per penna di Francesco Canino – “E non è una notizia di poco conto visto che l’ordine è partito direttamente dall’AD di Mediaset Pier Silvio Berlusconi. Piccola premessa: da settembre, ogni martedì e venerdì La5 trasmette la Puntata del reality condotto da Alfonso Signorini che va in onda in prime time su Canale 5. Ma quella di ieri sera non dev’essere affatto piaciuta all’amministratore delegato del Biscione. ... Leggi su biccy (Di lunedì 6 marzo 2023) Il mistero si infittisce intorno alladel GF Vip di giovedì 2. Venerdì scorso Il Fatto Quotidiano ha rivelato che non ci sarebbe stata la classica replica su La5 a causa di una scelta precisa diBerlusconi. “Salta la replica del Grande Fratello Vip prevista per venerdì 3su La5” – si legge sul Il Fatto Quotidiano per penna di Francesco Canino – “E non è una notizia di poco conto visto che l’ordine è partito direttamente dall’AD di MediasetBerlusconi. Piccola premessa: da settembre, ogni martedì e venerdì La5 trasmette ladel reality condotto da Alfonso Signorini che va in onda in prime time su Canale 5. Ma quella di ieri sera non dev’essere affatto piaciuta all’amministratore delegato del Biscione. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Secondo Fq Magazine, Pier Silvio Berlusconi, dopo una sfuriata, avrebbe deciso di non mandare in onda la replica de… - fraversion : salta la replica del #GFvip stasera su La5. Ordine di Pier Silvio Berlusconi che non ha gradito la puntata di ieri:… - ZZiliani : #CARESSA RISCRIVE LA STORIA DEL CALCIO PUNTATA 1. Il trionfo del #Milan nella finale di Manchester contro la… - Emanuel90465656 : RT @CavalloTorre: Non è accettabile vedere morire tutte queste persone sotto casa nostra. A 40 metri dalla salvezza. Vincenzo Montalcini, d… - elica3001 : RT @BITCHYFit: Puntata del 2 marzo del GF Vip sparisce dal sito: motivo della cancellazione e del ‘malcontento di Pier Silvio” #GFVip https… -