Psg, Neymar shock: stagione finita (Di lunedì 6 marzo 2023) ROMA - La stagione di Neymar può considerarsi conclusa qui. E' quanto si evince da un bollettino medico relativo al brasiliano diramato dal Psg . L'attaccante, negli ultimi anni, ha avuto più di un ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 6 marzo 2023) ROMA - Ladipuò considerarsi conclusa qui. E' quanto si evince da un bollettino medico relativo al brasiliano diramato dal Psg . L'attaccante, negli ultimi anni, ha avuto più di un ...

