PSG | Messi | “Ho avuto difficoltà ad ambientarmi a Parigi Ritorno col Bayern? Conteranno i dettagli”

A tutto Lionel Messi. Il Campione del Mondo del 2022 con l'Argentina si è raccontato ai microfoni del canale ufficiale del Paris Saint-Germain. L'ex Barcellona ha rivelato di avere avuto delle difficoltà non piccole ad integrarsi in un nuovo club lo scorso anno, ma di trovarsi bene ormai alla sua seconda stagione in Francia. Queste le parole di Messi ai canali sociali del PSG. Sulla vittoria della Coppa del Mondo: "Tutto ciò che ho vissuto è stato molto bello, è difficile da spiegare, perché è un sogno di una vita che si è avverato. Abbiamo potuto condividere tutto con il popolo argentino ed è stato un momento che ricorderemo per tutta la vita". Sulla finalissima giocata contro il compagno Mbappé: "La finale è stata da infarto anche per noi giocatori. La prestazione di Kylian è stata ottima. Ha segnato tre gol e non ...

