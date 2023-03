“Prova a Prendermi” | stasera in TV Tom Hanks da la caccia a Leonardi DiCaprio

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 6 marzo 2023) Un’inseguimento morigerato, buffo, più che adrenalinico. Ad animare questa dinamica semplice, ma mai scontata, ci sono due giovani attori più che promettenti: Leonardoe Tom. In “” (Catch me if you can in lingua originale) Steven Spielberg si diverte a contrapporre le intelligenti e astute mosse di un talentuoso falsario alle prime armi con l’esperienza di un agente dell’FBI, talvolta fin troppo ingenuo. La sceneggiatura di Jeff Nathanson si promette di raccontare una storia vera, quella di Frank Abagnale Jr., che tra il 1964 e il 1969 incassò centinaia di assegni falsati in diversi stati americani. Nel 2002 Spielberg è sul grande schermo con quella che potrebbe essere definita tanto commedia, quanto dramma, senza tralasciare il suo aspetto autobiografico. La regia dipinge ...