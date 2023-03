Proteste anti - governative in Peru' | cinque soldati dispersi e uno morto annegato

(Di lunedì 6 marzo 2023) I familiari e i parenti deisi riuniscono fuori da una struttura militare per chiedere notizie sui loro cari, dopo che un militare e'e altrisono scomparsi in un fiume ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreamusso97 : RT @Veltro1997: @pietromichi Roma squadra più anti-sportiva d'Europa. Pensavo di aver visto tutto dopo l'Inter che butta il pallone fuori p… - Veltro1997 : @pietromichi Roma squadra più anti-sportiva d'Europa. Pensavo di aver visto tutto dopo l'Inter che butta il pallone… - infoitestero : Israele, proteste anti Netanyahu: arresti e feriti a Tel Aviv. 'Rischio guerra civile' - cinzia19672 : RT @paolomossetti: Da un'altra dimensione spazio-temporale, questo pezzo di Fulvio Scaglione del 2016 su Linkiesta (!) in cui si insinuava… - misaarmyw : RT @Noushin_NR: I pianificati attacchi delle forze del sistema repressivo della Repubblica islamica contro le studentesse–definiti “terrori… -

I familiari e i parenti dei soldati si riuniscono fuori da una struttura militare per chiedere notizie sui loro cari, dopo che un militare e' morto annegato e altri cinque sono scomparsi in un fiume ...... il governo stato autorizzato a concedere la grazia per studenti universitari, sportivi e giornalisti che erano stati arrestati nei mesi scorsi per la loro partecipazione alle...... senatore considerato tra i più- grillini nel partito: "Molto gravi le violenze realizzate e ... "Le violenze accadute ieri a Torino per lelegate alla vicenda Cospito sono inaccettabili ...

Proteste anti-governative in Peru', cinque soldati dispersi e uno ... Agenzia ANSA

Dopo l'attacco all'Ucraina, il Cremlino ha cercato di destabilizzare il Paese ex-sovietico della Moldavia. La piccola repubblica di 2,6 milioni di abitanti è incastrata tra l'Ucraina e la Romania, mem ...I prigionieri nelle carceri iraniane che sono stati recentemente graziati dalla Guida suprema del Paese Ali Khamenei sono oltre 80mila. (ANSA) ...