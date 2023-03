Prolungata detenzione provvisoria a oppositore russo Kara - Mourza (Di lunedì 6 marzo 2023) Nelle immagini Vladimir Kara - Mourza, oppositore del presidente russo Vladimir Putin, la cui detenzione provvisoria è stata Prolungata. Kara - Mourza è stato arrestato per avere diffuso "false" ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 6 marzo 2023) Nelle immagini Vladimirdel presidenteVladimir Putin, la cuiè stataè stato arrestato per avere diffuso "false" ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VerdiVeneto : RT @agenzia_nova: #Qatargate Kaili e Tarabella in carcere per altri due mesi, prolungata la detenzione preventiva - agenzia_nova : #Qatargate Kaili e Tarabella in carcere per altri due mesi, prolungata la detenzione preventiva - FioriFlavio : @Sagitta11232071 @ElideBellardin1 @radiosilvana @ANPIRomaPosti @ValerioMinnella @Azzurraurra @MassimoCarlotto… -