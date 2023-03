Programmi TV di stasera, lunedì 6 marzo 2023. ‘Maghi e Streghe’ è il tema della nuova puntata di Stasera Tutto è Possibile (Di lunedì 6 marzo 2023) Stefano De Martino Rai1, ore 21.25: Il Commissario Ricciardi – nuova Stagione Fiction. 2×01 – Febbre: La morte di un uomo in un Bancolotto porta Ricciardi ad indagare su un conte e sulla sua affascinante moglie. Ma il suo cuore è turbato dalle avances che Enrica riceve da un Maggiore tedesco. Rai2, ore 21.20: Stasera Tutto è Possibile Varietà. Giochi, ironia e imitazioni. Quarto appuntamento lunedì 6 marzo in prima serata su Rai 2 con “Stasera Tutto è Possibile”, il comedy show condotto da Stefano De Martino e realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy. “Maghi e Streghe” sarà il tema della puntata che avrà come ospiti, oltre a Biagio ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 6 marzo 2023) Stefano De Martino Rai1, ore 21.25: Il Commissario Ricciardi –Stagione Fiction. 2×01 – Febbre: La morte di un uomo in un Bancolotto porta Ricciardi ad indagare su un conte e sulla sua affascinante moglie. Ma il suo cuore è turbato dalle avances che Enrica riceve da un Maggiore tedesco. Rai2, ore 21.20:Varietà. Giochi, ironia e imitazioni. Quarto appuntamentoin prima serata su Rai 2 con “”, il comedy show condotto da Stefano De Martino e realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy. “Maghi e Streghe” sarà ilche avrà come ospiti, oltre a Biagio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SerieA : ? Programmi per stasera? ?? C'è #RomaJuve? - infoitcultura : Programmi Tv Stasera oggi 5 marzo 2023: Film live Rai, Focus, Real Time, DMAX e Mediaset e Sky - j38986915 : RT @SerieA: ? Programmi per stasera? ?? C'è #RomaJuve? - Runaway_laputa : RT @SerieA: ? Programmi per stasera? ?? C'è #RomaJuve? - LunacyrcusBoker : RT @SerieA: ? Programmi per stasera? ?? C'è #RomaJuve? -