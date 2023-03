Progetti di sviluppo industriale sull’asse Colombia-Italia (Di lunedì 6 marzo 2023) L’ambasciatore della Colombia in Italia, Ligia Margarita Quessep, ha ricevuto per la penultima settimana di Febbraio 2023, nella sede diplomatica Diana Battaggia, direttore dell’Ufficio per la Promozione degli Investimenti e della Tecnologia a Roma dell’UNIDO Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale. Durante lo scambio, Battaggia ha confermato l’interesse e la disponibilità di ITPO a lavorare in Colombia su Progetti di reciproco interesse, come relaziona anche il Giornale Diplomatico. La missione di ITPO Rome è quella di facilitare i flussi di investimento e i trasferimenti di tecnologia dall’Italia verso i Paesi destinatari, fornendo servizi adeguati alle esigenze e orientati alla domanda del settore pubblico e privato. La missione si ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 6 marzo 2023) L’ambasciatore dellain, Ligia Margarita Quessep, ha ricevuto per la penultima settimana di Febbraio 2023, nella sede diplomatica Diana Battaggia, direttore dell’Ufficio per la Promozione degli Investimenti e della Tecnologia a Roma dell’UNIDO Organizzazione delle Nazioni Unite per lo. Durante lo scambio, Battaggia ha confermato l’interesse e la disponibilità di ITPO a lavorare insudi reciproco interesse, come relaziona anche il Giornale Diplomatico. La missione di ITPO Rome è quella di facilitare i flussi di investimento e i trasferimenti di tecnologia dall’verso i Paesi destinatari, fornendo servizi adeguati alle esigenze e orientati alla domanda del settore pubblico e privato. La missione si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MirtaGranda : Ho ricevuto Grazia Sgarra, Fabiana Di Carlo e Rosa M. Dragone dell'Ufficio collaborazioni, partenariati e finanziam… - Telenord : #Genova, #CostaEdutainment e l'#IstitutoZooprofilattico firmano la collaborazione per lo sviluppo di progetti congi… - CCimini2021 : @Alatrie89687947 Sarà musica per le orecchie di chi ci governa. Soprattutto in considerazione del fatto che la mort… - rosaroccaforte : RT @FrankJack90: @rosaroccaforte @Uni91070952 Il lab di Wuhan era finanziato da americani, i loro progetti erano spiati e probabilmente in… - FrankJack90 : @rosaroccaforte @Uni91070952 Il lab di Wuhan era finanziato da americani, i loro progetti erano spiati e probabilme… -