Professioni | Castaldo | Matrice umanistica al centro figura coach

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 marzo 2023) Roma, 6 mar. (Labitalia) - "Ladel, tra le più richieste dal mercato del lavoro negli ultimi dieci anni, ha dimostrato come un approccio integrato tra i molteplici aspetti del performance management possa portare a risultati concreti e di grandissimo valore. Ma è di fondamentale importanza tenere sempre a mente come, aldi ogni attività, ci sia sempre la persona. Per questo amo parlare di". A dirlo all'Adnkronos/Labitalia Roberto, performance management specialist, unico italiano presente nella classifica 'Top 3' di Global gurus, organo di ricerca in materia di speaker, pensatori e leader, dove, classificandosi alla ventesima posizione nella categoria 'Time management' 2022, risulta uno dei massimi esperti al mondo di gestione del tempo. ...