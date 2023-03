Pro Vercelli-Vicenza oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023 (Di lunedì 6 marzo 2023) Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pro Vercelli-Vicenza, match valevole per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa, dopo il pareggio colto sul campo della Pro Sesto, vanno a caccia di un’importante vittoria in ottica playoff. La formazione ospite, invece, dopo la vittoria nell’andata della finale di Coppa Italia contro la Juventus U23, vuole rialzare la testa anche in campionato. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 6 marzo alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e su Rai Sport HD. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 6 marzo 2023) Ecco la, l’, latv e lodi Pro, match valevole per la trentesima giornata del campionato italiano di. I padroni di casa, dopo il pareggio colto sul campo della Pro Sesto, vanno a caccia di un’importante vittoria in ottica playoff. La formazione ospite, invece, dopo la vittoria nell’andella finale di Coppa Italia contro la Juventus U23, vuole rialzare la testa anche in campionato. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 6 marzo alle ore 20:30 e sarà trasmessa insu Eleven Sports e su Rai Sport HD. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davi98naples : @ale_natalini @VincenzoFusco69 @massimozampini E penso che tu debba vergognarti visto che non avete vinto lo scudet… - ale_natalini : @VincenzoFusco69 @massimozampini Se vi ridanno lo scudetto perso in albergo, allora ne avete sempre meno della Pro Vercelli. - Giulianwsky : @GA7_Official Ahahahahah pro Vercelli 7 scudetti - antocheeks96 : @papimastro @GiuseppeGp86g @pazzamentejuve @cicaloneromano AHAHAAHAH ma kivesenkulaaaaaa??? AHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHA.… - Michelejuve259 : @lucaaqp @papimastro Lasciali perdere, escono come i topi solo quando giocano contro la Juve domani torneranno nell… -