Primo finalista Grande Fratello Vip 7, Antonella, Andrea, Nikita, Micol, Davide, Oriana e Tavassi: chi va in finale? Risultati dei sondaggi (Di lunedì 6 marzo 2023) Chi andrà in finale tra Antonella, Andrea, Nikita, Micol, Davide, Oriana o Tavassi? Questa volta cambia la domanda dei sondaggi del Grande Fratello Vip poiché nella puntata di lunedì 6 marzo sarà svelato il Primo finalista della settima edizione, derivante proprio dal televoto aperto in questa ultima puntata del reality. Primo finalista Grande Fratello Vip... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 6 marzo 2023) Chi andrà intra? Questa volta cambia la domanda deidelVip poiché nella puntata di lunedì 6 marzo sarà svelato ildella settima edizione, derivante proprio dal televoto aperto in questa ultima puntata del reality.Vip... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Il cerchio si stringe e la finale è sempre più vicina ?? Lo spettacolo di #GFVIP torna DOMANI, in prima serata su… - falsahh : RT @Luic3lys: L’ UNICA BUSTA CHE CI INTERESSA È LA BUSTA CON IL NOME DEL PRIMO FINALISTA. VOTATE ORIANA??? #oriele - Evabicho : RT @surgelatu: Da quello che so le anticipazioni: – provvedimento o al massimo cazziatone per le troppe parolacce – blocco “decente” orie… - Argutamente : RT @BiasiErika: 'Vorrei Tavassi come primo finalista perché se lo merita,mi è piaciuto tantissimo'?? MIA FIGLIA IVANA SEMPRE DALLA PARTE GI… - Lavigners3 : RT @Luic3lys: L’ UNICA BUSTA CHE CI INTERESSA È LA BUSTA CON IL NOME DEL PRIMO FINALISTA. VOTATE ORIANA??? #oriele -