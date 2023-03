Primo finalista Gf vip 2023: sondaggi televoto oggi 6 marzo (Di lunedì 6 marzo 2023) Primo finalista Gf vip 2023: stasera il verdetto. Il più votato tra Nikita Pelizon, Oriana marzoli, Antonella Fiordelisi, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Andrea Maestrelli e Davide Donadei sarà il Primo finalista di questa edizione. Andiamo a scoprire come si sta orientando il pubblico sui forum di riferimento del reality di Canale 5. Primo finalista Gf vip ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 6 marzo 2023)Gf vip: stasera il verdetto. Il più votato tra Nikita Pelizon, Orianali, Antonella Fiordelisi, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Andrea Maestrelli e Davide Donadei sarà ildi questa edizione. Andiamo a scoprire come si sta orientando il pubblico sui forum di riferimento del reality di Canale 5.Gf vip ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Noemi51197776 : RT @Claudia___47: Anticipazioni mattino 5 Primo finalista Sorpresa per Daniele e Nikita #donnalisi - Giogaeta2 : RT @Fabiola63445821: Siamo riusciti a renderla preferita contro antonella e nikita con un bel 43% non possiamo permetterci di farle perdere… - mernesvt : RT @surgelatu: Le anticipazioni di mattino 5: -Eletto il primo finalista -dolci sorprese per Daniele che è in dubbio sulla sua relazione co… - fan_adara : RT @Iperborea_: Anticipazioni #gfvip: - verrà eletto il primo finalista - dolce sorpresa per Daniele, che ha dubbi sulla sua storia con O… - toffano88 : RT @FedericaMassa19: VOTATE COME DEI MATTI QUEDTO PICCOLO SOLE.. chi più di lei merita essere il primo finalista? Nessuno beh allora portia… -