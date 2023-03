Primi bilanci su The Ocean Race: oltre 265 mila visitatori a Cape Town (Di lunedì 6 marzo 2023) Ottimo il bilancio di partecipazione per The Ocean Race all’Ocean Live Park di Cape Town, che ha registrato 265.429 visitatori nelle aree allestite sul Waterfront Victoria & Alfred di Città del Capo. Tra queste il Pavilion di Genova che ha ospitato diversi incontri ed eventi. Genova e la Liguria hanno promosso il territorio e le sue eccellenze grazie a una serie di presentazioni organizzate con la collaborazione e partecipazione delle istituzioni locali: presente a uno degli incontri l’ambasciatrice del Sudafrica in Italia, Nosipho Nausca-Jean Jezile. The Ocean Race, tanti visitatori anche al Pavilion di Genova Al Pavilion di Genova sono andate in scena anche numerose interviste agli skipper e ai velisti, ... Leggi su nonsolonautica (Di lunedì 6 marzo 2023) Ottimo ilo di partecipazione per Theall’Live Park di, che ha registrato 265.429nelle aree allestite sul Waterfront Victoria & Alfred di Città del Capo. Tra queste il Pavilion di Genova che ha ospitato diversi incontri ed eventi. Genova e la Liguria hanno promosso il territorio e le sue eccellenze grazie a una serie di presentazioni organizzate con la collaborazione e partecipazione delle istituzioni locali: presente a uno degli incontri l’ambasciatrice del Sudafrica in Italia, Nosipho Nausca-Jean Jezile. The, tantianche al Pavilion di Genova Al Pavilion di Genova sono andate in scena anche numerose interviste agli skipper e ai velisti, ...

