Primario corrotto | condanna con attenuante del Tribunale di Milano per Johnson&Johnson

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 marzo 2023) Una, ma con un’specifica. I giudici dihanno inflitto una sanzione pecuniaria di circa 250mila euro e la confisca di circa 100mila euro a carico della casa farmaceutica Johnson&Johnson. È la conclusione del processo, davanti alla X sezione penale deldi, nel quale la multinazionale era imputata per la legge 231 sulla responsabilità amministrativa degli enti in una tranche dell’inchiesta, coordinata dall’aggiunto Eugenio Fusco e dal pm Cristian Barilli, che, il 18 gennaio 2021, ha portato allaper corruzione a 6 anni e 6 mesi dell’exdel Cto-Pini, Norberto Confalonieri. La multinazionale era imputata davanti ai giudici Bertoja-Mascarino-Cantù Rajnoldi, per la legge 231 del 2001, perché non avrebbe ...