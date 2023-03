Prima tappa Tirreno-Adriatico 2023: Ganna domina la cronometro individuale (Di lunedì 6 marzo 2023) Il campione italiano e recordman dell’ora, Filippo Ganna, stravince gli 11,5 km della cronometro individuale di Lido di Camaiore, valida per la Prima tappa Tirreno-Adriatico 2023. 12? 28? il suo tempo, precedendo Kamina di 28?. Prima tappa Tirreno-Adriatico 2023: COSA È ACCADUTO La cronometro di Lido di Camaiore è stata caratterizzata dal meteo capriccioso che ha condizionato la prova di tanti corridori, ma non di Filippo Ganna che ha letterariamente volato sul circuito cittadino. Con il tempo di 12? 28?, ha inflitto distacchi abissali ai suoi rivali, tra cui Kamna, giunto secondo a 28?, e Sheffield, terzo a 31? di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 6 marzo 2023) Il campione italiano e recordman dell’ora, Filippo, stravince gli 11,5 km delladi Lido di Camaiore, valida per la. 12? 28? il suo tempo, precedendo Kamina di 28?.: COSA È ACCADUTO Ladi Lido di Camaiore è stata caratterizzata dal meteo capriccioso che ha condizionato la prova di tanti corridori, ma non di Filippoche ha letterariamente volato sul circuito cittadino. Con il tempo di 12? 28?, ha inflitto distacchi abissali ai suoi rivali, tra cui Kamna, giunto secondo a 28?, e Sheffield, terzo a 31? di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La first lady Usa Jill Biden, tornando dal Kenya, ha fatto tappa a Capodichino per cena: dieci margherite e nove pi… - Eurosport_IT : ALICE PRIMA ALLE PARALLELE ??????????? Ottimo inizio anche per Alice D'amato nella prima tappa della Coppa del Mondo 2… - Eurosport_IT : MANILA PRIMA NEL VOLTEGGIO ??????????? Inizio da sogno per Manila Esposito nella prima tappa della Coppa del Mondo 202… - GordonMoat : RT @Federciclismo: Un missile tricolore a Lido di Camaiore ?? ???? Nella crono d'apertura della Tirreno-Adriatico @gannafilippo spazza via la… - vivereitalia : Tirreno-Adriatico 2023, Ganna vince la prima tappa -

Iniziativa. Al via la prima tappa dell'orientamento La prima tappa dell'edizione 2023 si terrà a Napoli, presso l'Istituto Sacro Cuore, per poi proseguire a Caserta (8 marzo), a Salerno (9 marzo) e ad Avellino (10 marzo). Il tour si sposterà poi nel ... Tirreno - Adriatico 2023, Ganna vince la prima tappa Filippo Ganna vince la prima tappa della Tirreno - Adriatico 2023, una cronometro di 11,5 km a Lido di Camaiore e veste la maglia di leader della corsa dei due mari. Il piemontese della Ineos chiude in 12'28" alla media di ... Egitto - Italia: inaugurato al Museo egizio lo spazio virtuale dell'artista Sergio Iovino Il Museo virtuale sul patrimonio culturale, diretto dall'artista internazionale Sergio Iovino, continua a riscuotere un successo senza precedenti in Egitto, Paese scelto come prima tappa del tour che attraverserà tutta l'area del Medio Oriente e del Nord Africa (Mena). L'obiettivo è accrescere nella regione la consapevolezza sull'importanza di proteggere e promuovere il ... Ladell'edizione 2023 si terrà a Napoli, presso l'Istituto Sacro Cuore, per poi proseguire a Caserta (8 marzo), a Salerno (9 marzo) e ad Avellino (10 marzo). Il tour si sposterà poi nel ...Filippo Ganna vince ladella Tirreno - Adriatico 2023, una cronometro di 11,5 km a Lido di Camaiore e veste la maglia di leader della corsa dei due mari. Il piemontese della Ineos chiude in 12'28" alla media di ...Il Museo virtuale sul patrimonio culturale, diretto dall'artista internazionale Sergio Iovino, continua a riscuotere un successo senza precedenti in Egitto, Paese scelto comedel tour che attraverserà tutta l'area del Medio Oriente e del Nord Africa (Mena). L'obiettivo è accrescere nella regione la consapevolezza sull'importanza di proteggere e promuovere il ... Tirreno-Adriatico, prima tappa: Ganna domina la cronometro - Sportmediaset Sport Mediaset Parigi-Nizza 2023: ordine d’arrivo e classifica tappa di oggi La prima tappa della Parigi-Nizza, corsa su 169,5 sinuosi km con partenza e arrivo a La Verrière, si è chiusa in volata. Ad imporsi, in 3h50'52", è stato il belga Tim Merlier, già al quarto successo… ... Nocera Superiore, maioliche fatte a mano dalle studentesse per festeggiare l'8 marzo L’anno scorso fu una panchina rossa nel ricordo di Anna Borsa la testimonianza dell’impegno civico per le donne promosso dall’amministrazione Cuofano. Quest’anno saranno ... La prima tappa della Parigi-Nizza, corsa su 169,5 sinuosi km con partenza e arrivo a La Verrière, si è chiusa in volata. Ad imporsi, in 3h50'52", è stato il belga Tim Merlier, già al quarto successo… ...L’anno scorso fu una panchina rossa nel ricordo di Anna Borsa la testimonianza dell’impegno civico per le donne promosso dall’amministrazione Cuofano. Quest’anno saranno ...