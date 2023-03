Prevenzione e contrasto del bullismo, audizione degli esperti (Di lunedì 6 marzo 2023) ROMA – Martedì 7 marzo, presso l’Aula della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, le Commissioni riunite Giustizia e Affari sociali, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge recanti “Disposizioni in materia di Prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo, del cyberbullismo e di misure rieducative dei minori”, svolgono in videoconferenza le seguenti audizioni: ore 11.05 Claudia Caramanna, procuratrice della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo, e Roberto Di Bella, presidente del Tribunale per i minorenni di Catania; ore 11.35 Renato D’Antuono, presidente della Camera penale di Torre Annunziata, e Paola Rubini, vicepresidente dell’Unione delle Camere penali italiane. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 6 marzo 2023) ROMA – Martedì 7 marzo, presso l’Aula della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, le Commissioni riunite Giustizia e Affari sociali, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge recanti “Disposizioni in materia didel fenomeno del, del cybere di misure rieducative dei minori”, svolgono in videoconferenza le seguenti audizioni: ore 11.05 Claudia Caramanna, procuratrice della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo, e Roberto Di Bella, presidente del Tribunale per i minorenni di Catania; ore 11.35 Renato D’Antuono, presidente della Camera penale di Torre Annunziata, e Paola Rubini, vicepresidente dell’Unione delle Camere penali italiane. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista.

