Presidenza ucraina, generali d'accordo su difesa Bakhmut' (Di lunedì 6 marzo 2023) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha tenuto una riunione con il comando in capo supremo in cui è stata discussa in dettaglio la situazione a Bakhmut, durante la quale il comandante in capo ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 6 marzo 2023) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha tenuto una riunione con il comando in capo supremo in cui è stata discussa in dettaglio la situazione a, durante la quale il comandante in capo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DanieleDann1 : ?? #Ucraina: l presidente ucraino Volodymyr #Zelensky ha tenuto una riunione con il comando in capo supremo in cui è… - News24_it : Presidenza ucraina, generali d'accordo su difesa Bakhmut' - iconanews : Presidenza ucraina, generali d'accordo su difesa Bakhmut' - EzioAud46286532 : RT @lozardituitter: Trump ha promesso di risolvere il conflitto in Ucraina entro un giorno se sarà rieletto alla presidenza degli Stati Uni… - ProgettoLepanto : ??L'ufficio della Presidenza ucraina dichiara che il comandante in capo delle forze armate ucraine Valery #Zaluzhny… -