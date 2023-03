“Presidente vinciamo la Champions?” Risposta da applausi di De Laurentiis (Di lunedì 6 marzo 2023) I tifosi del Napoli sognano la vittoria della Champions League, ne ha parlato anche il Presidente De Laurentiis all’Università Vanvitelli di Caserta. Dal nostro inviato a Caserta Domenico Vastante – Il Napoli, nonostante la sconfitta con la Lazio, mantiene ancora quindici punti di vantaggio sulla seconda in classifica. Un margine di vantaggio che fa stare sereni i tifosi del Napoli che continuano a dare quasi per scontata la vittoria dello scudetto. Ecco perché il pensiero di molti è già rivolto alla Champions League, anche perché gli azzurri hanno già vinto la gara di andata degli ottavi di finale contro l’Eintracht Francoforte. Ma quello che conforta maggiormente i tifosi partenopei è il gioco del Napoli, in grado di dominare sia in Italia che in Europa. De Laurentiis e la Champions ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 6 marzo 2023) I tifosi del Napoli sognano la vittoria dellaLeague, ne ha parlato anche ilDeall’Università Vanvitelli di Caserta. Dal nostro inviato a Caserta Domenico Vastante – Il Napoli, nonostante la sconfitta con la Lazio, mantiene ancora quindici punti di vantaggio sulla seconda in classifica. Un margine di vantaggio che fa stare sereni i tifosi del Napoli che continuano a dare quasi per scontata la vittoria dello scudetto. Ecco perché il pensiero di molti è già rivolto allaLeague, anche perché gli azzurri hanno già vinto la gara di andata degli ottavi di finale contro l’Eintracht Francoforte. Ma quello che conforta maggiormente i tifosi partenopei è il gioco del Napoli, in grado di dominare sia in Italia che in Europa. Dee la...

