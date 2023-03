Presa Diretta: le anticipazioni della puntata di stasera, 6 marzo 2023, su Rai 3 (Di lunedì 6 marzo 2023) Presa Diretta: anticipazioni e servizi della puntata, stasera 6 marzo 2023 su Rai 3 Questa sera, lunedì 6 marzo 2023, va in onda in prima serata Presa Diretta, la nuova edizione del programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 e condotto da Riccardo Iacona. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 21,20. Di seguito le anticipazioni e i servizi della nuova puntata di Presa Diretta, in onda lunedì 6 marzo 2023 alle ore 21,20 su Rai 3. I servizi e le inchieste di stasera Soffiano nuovi venti di ... Leggi su tpi (Di lunedì 6 marzo 2023)e servizisu Rai 3 Questa sera, lunedì 6, va in onda in prima serata, la nuova edizione del programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 e condotto da Riccardo Iacona. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa, a partire dalle ore 21,20. Di seguito lee i servizinuovadi, in onda lunedì 6alle ore 21,20 su Rai 3. I servizi e le inchieste diSoffiano nuovi venti di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TCommodity : Su @Presa_Diretta una serie di servizi sul rischio de-industrializzazione a causa degli alti prezzi del gas. Si par… - ladyonorato : La deindustrializzazione dell’Europa a seguito dell’impennata del prezzo del gas e le delocalizzazioni in USA e Cin… - SalernoSal : Grazie a tutti qui e lì. Grazie a chi ha suonato, cantato e recitato. E stasera, grazie a @zdizoro perché in questi… - CIaudiaGiulia : @MeleStefano @Presa_Diretta @RaiTre @franziskanava ?? Francesca e Mele insieme, che bomba! ?? - MeleStefano : Stasera @Presa_Diretta su @RaiTre metterà in onda una lunga inchiesta sul tema - importantissimo - della #guerra de… -